В Украине взлетели цены на главный продукт: что будет дальше

В Украине цены на картофель в нынешнем сезоне достигли исторического максимума – 20-25 гривен за килограмм.

Ценовой скачок связан с тем, что прогнозируемый урожай в этом году меньше, чем в прошлые, сообщила эксперт аграрных рынков "Украинского клуба аграрного бизнеса" Дарья Гриценко в комментарии liga.net.

"Игроки рынка констатируют плохой урожай молодого картофеля, и прогнозируют также более низкие урожаи поздних сортов. В текущем году уборочные работы раннего картофеля стартовали позже обычного. Сейчас ограниченное предложение отечественного картофеля рынок компенсировал импортным товаром", – добавила она.

По словам главы аналитического департамента рынка "Шувар" Татьяны Гетьман, в этом году урожайность хуже из-за погодных условий

"Уже не раз говорили о снижении урожайности ранних и средних сортов картофеля в полтора раза к предыдущему году. Именно поэтому летом мы увидели рекордно высокие цены на эту продукцию", – отметила она.

Однако за последнюю неделю цены на картофель уже начали снижаться. Гриценко допускает, что в будущем украинцев ожидает сезонное падение цен и снижение темпов импорта, поскольку в активной фазе сейчас уборка поздних сортов украинской картошки.

В будущем украинцев ожидает сезонное падение цен и снижение темпов импорта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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