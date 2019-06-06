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Украинцы выступили против снятия блокады с "Л/ДНР": реакция соцсетей

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ставленники России на временно оккупированной территории Донбасса не выполнили ни одного условия для снятия блокады.

"Решение о введении блокады было введено решением СНБО после того как террористы захватили практически все предприятия на территории оккупированного Донбасса. Этим же решением СНБО есть три условия для снятия блокады: 1 – полное прекращение огня, 2 – освобождение всех пленных, 3 – возвращение под контроль владельцев всех захваченных предприятий", – сообщил Тука в эфире телеканала "Прямой".

"Хотя бы одно условие выполнено? Я этого не вижу. О каком снятия блокады может идти речь. Эта инициатива не имеет основания", – подчеркнул он.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе также считает, что снятие блокады Донбасса противоречит интересам Украины.

"Я думаю, что это (снятие блокады. – Ред.) противоречит интересам Украины", – отметила она.

"Односторонние уступки террористам – без преувеличения является сдачей национальной безопасности страны. Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова выставляет условия капитуляции. Поэтому, прекращение сопротивления и торговля в этих условиях – прямая измена Украине", – пишет в Twitter народный депутат от фракции БПП, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Кроме того, народный депутат от БПП, председатель парламентской делегации в ПА НАТО Оксана Юринец заявила, что снятие блокады с оккупированных территорий Донбасса зависит от Российской Федерации.

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"Точно не Украина сделала блокаду Донбасса. Это сделала Россия, когда оккупировала часть восточных территорий нашего государства. Как только из Донбасса уйдут российские войска, мы сразу сможем сказать, что блокада снята", – сообщила Юринец.

"Перестаньте говорить "блокада Украиной" в отношении оккупированных Россией территорий. Нет никакой блокады, а есть прекращение торговли с оккупированной территорией. При так называемой блокаде каждый день, тысячи людей с оккупации без проблем ездят на свободную территорию Украины", – пишет в Twitter блогер и активист Виталий Овчаренко.

При этом украинцы в социальных сетях массово выступают против снятия блокады с оккупированной территории Донбасса.

Украинцы выступили против снятия блокады с "Л/ДНР": реакция соцсетей
Украинцы выступили против снятия блокады с "Л/ДНР": реакция соцсетей

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В Украине выступили категорически против снятия блокады с "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Напомним:

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Тема
Блокада Донбасса
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Да кто же вас лохов слушать будет?
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Кучеренко Володимир
Кучеренко Володимир
А 6й президент у нас точно 6й! Даже явно понятно чия іменно он шестерка!
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леня зе
леня зе
не хотят от контробандного корыта отползать
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