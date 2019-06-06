Украинцы выступили против снятия блокады с "Л/ДНР": реакция соцсетей

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ставленники России на временно оккупированной территории Донбасса не выполнили ни одного условия для снятия блокады.

"Решение о введении блокады было введено решением СНБО после того как террористы захватили практически все предприятия на территории оккупированного Донбасса. Этим же решением СНБО есть три условия для снятия блокады: 1 – полное прекращение огня, 2 – освобождение всех пленных, 3 – возвращение под контроль владельцев всех захваченных предприятий", – сообщил Тука в эфире телеканала "Прямой".

"Хотя бы одно условие выполнено? Я этого не вижу. О каком снятия блокады может идти речь. Эта инициатива не имеет основания", – подчеркнул он.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе также считает, что снятие блокады Донбасса противоречит интересам Украины.

"Я думаю, что это (снятие блокады. – Ред.) противоречит интересам Украины", – отметила она.

"Односторонние уступки террористам – без преувеличения является сдачей национальной безопасности страны. Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова выставляет условия капитуляции. Поэтому, прекращение сопротивления и торговля в этих условиях – прямая измена Украине", – пишет в Twitter народный депутат от фракции БПП, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Односторонні поступки терористам - без перебільшення є здачею національної безпеки країни. Агресор жодних поступок не робить і лише ротом Лаврова виставляє умови капітуляції. Тому, припинення спротиву і торгівля в цих умовах - пряма зрада України. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 6 июня 2019 г.

Кроме того, народный депутат от БПП, председатель парламентской делегации в ПА НАТО Оксана Юринец заявила, что снятие блокады с оккупированных территорий Донбасса зависит от Российской Федерации.

"Точно не Украина сделала блокаду Донбасса. Это сделала Россия, когда оккупировала часть восточных территорий нашего государства. Как только из Донбасса уйдут российские войска, мы сразу сможем сказать, что блокада снята", – сообщила Юринец.

"Перестаньте говорить "блокада Украиной" в отношении оккупированных Россией территорий. Нет никакой блокады, а есть прекращение торговли с оккупированной территорией. При так называемой блокаде каждый день, тысячи людей с оккупации без проблем ездят на свободную территорию Украины", – пишет в Twitter блогер и активист Виталий Овчаренко.

Перестаньте говорить "блокада" Украиной" в отношении окупированных Россией территорий.



Нет никакой блокады,а есть прекращение торговли с окупированной территорией.



При так называемой

блокаде" каждый день,тысячи людей с оккупации без проблем ездят на свободную територию Украины — The Ovcharenko Post (@vital_ovchar) 6 июня 2019 г.

При этом украинцы в социальных сетях массово выступают против снятия блокады с оккупированной территории Донбасса.

В Украине выступили категорически против снятия блокады с "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

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