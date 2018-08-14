В Украине выросли цены: сколько стоят популярные продукты

В Украине в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем незначительно выросли средние цены на большинство категорий продуктов.

Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики. Судя по информации, пшеничный хлеб подорожал не менее чем на 15 копеек до 19,54 грн за килограм, при этом стоимость батона поднялась лишь на 7 копеек – до 11,09 грн за буханку.

Также подорожали макароны и рис – примерно на 15 копеек до 15,5 грн и 23,44 грн соответственно. При этом стоимость гречки поднялась на 58 копеек до 17,76 грн за килограмм.

Касательно стоимости мяса, то она по сравнению с предыдущим месяцем в июле выросла незначительно – на 10-15 копеек - до 124,51 грн за килограмм говядины, и 114,26 грн за кг свинины.

Стоимость куриного филе и колбас также выросла в пределах 20 копеек. При этом цены на яйца и молочную продукцию снизились. Подешевели также свежие овощи и фрукты.

Немного выросли в цене пиво, водка и вино, а также сигареты. В Госстате отметили, что повысилась и арендная плата за квартиры в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к середине 2019 года хлеб подорожает на 30-35%. Одна из основных причин - аграрии не смогли собрать полноценный урожай.