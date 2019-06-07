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В Украине выросли цены на 70% социальных продуктов

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В Украине в мае произошел рост цен на 70% социальных продуктов.

"Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%", – сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:

  • Морковь – на 14,4%

  • Яблоки – на 13,9%

  • Свекла – на 9,1%

  • Картофель – на 7,7%

  • Ячневая крупа – на 4,2%.

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Кроме того, пшенная крупа выросла в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, рыба мороженая – на 1%, батон – на 0,9%.

В то же время куриное филе подорожало на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%

Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ничего страшного, Россия скоро развалится, надо лишь прыгать и ждать.
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