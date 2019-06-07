В Украине выросли цены на 70% социальных продуктов

В Украине в мае произошел рост цен на 70% социальных продуктов.

"Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%", – сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:

Морковь – на 14,4%

Яблоки – на 13,9%

Свекла – на 9,1%

Картофель – на 7,7%

Ячневая крупа – на 4,2%.

Новости В Украине может возникнуть дефицит популярного продукта

Кроме того, пшенная крупа выросла в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, рыба мороженая – на 1%, батон – на 0,9%.

В то же время куриное филе подорожало на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!