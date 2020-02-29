В Украине выросли платежки за тепло: названа причина

Украинцы, несмотря на обещанное снижение тарифов и аномально теплую зиму, получили повышенные платежки за тепло.

Об этом рассказала в эфире ObozTV координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. По ее словам, для этой ситуации есть несколько причин.

"Во-первых, в январе цена на газ была выше, в связи с чем сам тариф немного поднялся - примерно на 10%", - отметила она.

Вторым фактором эксперт назвала объемы потребления тепла.

"Реально платить за потребленное могут только те, у кого стоит тепловой пункт с системой погодного регулирования в доме и регулятор на батарее в квартире. Остальным поставщик тепла насчитывает столько, сколько предусмотрено по определенным температурным показателям. А так как система теплоснабжения не является гибкой, они не могут сразу отреагировать, прикрутить", - пояснила Бойко.

"Когда стало теплее, то имеем такую ситуацию. Юридически нет оснований не платить таким людям. Аргументы, что вам не нужно столько тепла, чтобы у вас было 26 градусов в квартире и вы вынуждены были открывать форточку, к сожалению, не работают", - добавила она.

Также Бойко рассказала, что у некоторых обладателей счетчиков тепла в декабре показатели снимались 15 числа, а в январе - 22-го или позже: "Добавились дни из декабря, потому что длинней срок был".

По словам эксперта, единственный инструмент для людей уменьшить суммы в платежках - "собраться с соседями, каким-то образом привлечь средства, поставить индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования, чтобы дом потреблял столько тепла, сколько ему надо".

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины рассказали, как меньше платить за отопление.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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