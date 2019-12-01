В Украине повысили пенсии: сколько будем получать

В Украине 1 декабря произошел перерасчет прожиточного минимума. В результате вырос размер пенсий.

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

К слову, самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов, который на данный момент составляет 1497 гривен.

По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 72 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

С 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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