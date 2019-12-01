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1 декабря • обновлено в 22:22
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В Украине повысили пенсии: сколько будем получать

18.9т
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В Украине 1 декабря произошел перерасчет прожиточного минимума. В результате вырос размер пенсий.

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

В Украине повысили пенсии: сколько будем получать

К слову, самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов, который на данный момент составляет 1497 гривен.

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По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 72 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Павел Заяц
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Хочем пенсии и тарифы як в Крыму! Чи Крым не Украина? Тогда чому даже оккупанти больше платят оккупирлванным, и меньше берут за тарифы?
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4
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А помните пенсионеры как вы таскали закатки на майдан ??? - тогда ваша пенсия была в 2.3 раза выше (в долларах) но вы свергли Януковича для того что бы ваши пенсии понизились более чем в 2 раза …. Я вот одного не могу понять вы что Януковича не могли попросить понизить вам пенсии ??? - ну по упирался бы он но все равно сделал бы то что народ хочет...
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5
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васильевич василий
васильевич василий
Это будет пенсия 4 тыс руб . Сумасшедшая страна
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4
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