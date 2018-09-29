Украинцы продолжают активно кредитоваться: названы цифры

В первом полугодии 2018 года в Украине зафиксирован рост объемов кредитования на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом в 2017 году.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе заявила представитель Ассоциации "Объединение финансовых учреждений" Виктория Волковская. "Негосударственные финансовые учреждения выдали кредитов населению, а также малому и среднему бизнесу в объеме 22 млрд грн. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - сказала она

Отмечается, что лизингодатели заключили договоров финансового лизинга на 11 млрд грн, что на 92% превышает аналогичные показатели в прошлом году. Объем услуг по факторингу, которые предоставляли финансовые компании в первом полугодии вырос на 14 млрд грн, продемонстрировав прирост в 9,8% по сравнению с 2017 годом.

Страховыми компаниями было оказано услуг населению на сумму 8,6 млрд грн (прирост - 22,7%), предприятиям - на 7,7 млрд грн (прирост - 15,6%).

Также, страховые выплаты населению в первом полугодии 2018 года составили 3 млрд грн, что на 25,2% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Страховые выплаты предприятиям за первое полугодие составили 2,9 млрд грн, с приростом 29,5% против 2017 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине уровень проблемных кредитов – один из самых высоких в Европе. Согласно оценке международного агентства Fitch, этот показатель достиг 57%. Фактически каждая вторая одолженная в банке гривня вовремя не возвращается. Причин для этого несколько: неправильная кредитная политика банков, низкий уровень ответственности клиентов, недобросовестный бизнес и т.д. Иногда и сами банки стимулируют рост числа "плохих" кредитов, искажая информация о том, сколько реально придется заплатить за возможность взять в долг.