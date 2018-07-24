В Украине выросли доллар и евро

В Украине курс евро во вторник, 24 июля, вырос на 16 копеек.

В частности, в продаже средний курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 31,10 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках увеличился на 2 копейки и составил 26,50 грн/$.

При этом Национальный банк Украины оставил курс гривни по отношению к доллару без изменений на отметке 26,44 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,98 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 12 копеек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.