В Украине выросли доллар и евро

В Украине курс доллара в пятницу, 20 июля вырос на 18 копеек.

В частности, в продаже средний курс гривни к американской валюте был установлен на уровне 26,48 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках увеличился на 3 копейки и составил 30,92 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,47 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 17 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,67 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 13 копеек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.