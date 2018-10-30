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В Украине выросли долги по зарплате: куда жаловаться

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Задолженность по выплате зарплаты в Украине в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и, по состоянию на начало октября, достигла 2,89 млрд грн. Украинцы традиционно терпят – за полгода только 225 млн грн от общей суммы задолженности получено через суд.

Самыми надежными сегментами по выплате зарплат можно назвать строительство (1,2% задержек), финансы и страхование (3,5%), недвижимость (3,7%). Об этом сообщает Госстат.

Рост выплат зарплат не превышает 10-процентный порог в торговле (8% – до 26,1 млн грн), науке и технике (7,8% – до 138,6 млн грн), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (7,6% –до 21,54 млн грн), промышленности (6,6% – до 2269,5 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (5,2% –до 189,1 млн грн).

Задолженность по выплате зарплаты особенно активно растет в таких секторах экономики, как:

  • организация питания – на 85,3% (2 млн грн),

  • искусство, спорт, развлечения и отдых – на 55% (1,7 млн грн),

  • госуправление и оборона, социальное страхование – на 31,9% (9,9 млн грн),

  • здравоохранение и предоставление социальной помощи – на 23,4% (43,5 млн грн),

  • предоставление услуг – на 20,9% (0,3 млн грн).

В ТОП-5 регионов-должников оказались Хмельницкая (64,5%), Кировоградская (43,7), Волынская (34,9%), Тернопольская (33,3%) и Херсонская (27,8%) области. Сократить задолженности по выплате зарплат попытались в Ривненской (на 9,1%), Житомирской (на 8,7%), Винницкой (на 2%), Запорожской (на 0,6%), Черкасской (на 0,2%) областях.

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На сайте Минюста украинцам рекомендуют отстаивать права и бороться с у работодателем, который своевременно не платит зарплату. Действия пострадавшего должны быть такими:

  • потребовать от работодателя приказ о назначении (попросить копию еще при принятии на работу), переводе на другую должность, об изменения условий оплаты труда, расчетные листы, в которых фиксируется начисленная зарплата;

  • направить жалобу в произвольной форме в Госинспекцию труда;

  • написать заявление в прокуратуру и полицию и проинформирвать о преступлении. За невыплату или нарушение сроков выплаты зарплаты, оговоренной в договоре, согласно ст. 175 УК Украины – "Невыплата заработной платы" работодатель несет административную и уголовную ответственность. В течение 24 часов с момента подачи заявления информацию вносят в Единый госреестр досудебных расследований и начинают расследование;

  • обратиться в суд для взыскания зарплаты, а также морального ущерба (в интернете можно найти образец соответствующего искового заявления. – Ред.).

В Украине за подачу исков о взыскании зарплаты истец не платит судебный сбор. По утверждению юристов, дела о невыплате зарплаты обычно заканчиваются в пользу истцов.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объекты
зарплатасудТрудовой кодекс
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ясное дело,в Спортлото!
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