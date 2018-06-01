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В Украине выросла средняя зарплата: стало известно, где получают больше всего

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В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций по итогам апреля составила 8480 гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (3723 гривен).

По сравнению с апрелем 2017 года зарплата украинцев выросла на 27,3%, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом по сравнению с мартом 2018 года средняя заработная плата выросла на 1,2%.

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Наибольшую зарплату в апреле 2018 года по регионам получали в Донецкой области – 9982 гривен, Киевской области – 8559 гривен, а также в Днепропетровской и Запорожской областях – 8478 гривен соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил о намерении правительства рассмотреть повышение минимальной заработной платы до 4200 гривен.

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объект
Министерство экономического развития и торговли
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