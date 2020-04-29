В марте этого года размер средней номинальной зарплаты в Украине вырос до 11 446 грн в месяц, что на 600 грн больше (на 5,5%) среднего заработка в феврале. При этом самые высокие зарплаты оказались у работников IT-сферы.

Соответствующие данные предоставил Госстат.

Так, согласно полученной информации, реальная же заработная плата в марте выросла на 9,3% в годовом измерении и на 4,8% по сравнению с февралем. Самые высокие зарплаты в марте получали работники IT-отрасли (23 300 грн), из сферы информации и телекоммуникаций (21 820 грн). За месяц зарплаты в сфере IT выросли на 24,9%, а в финансовой – лишь на 1%.

Самые низкие зарплаты в Украине оказались у работников здравоохранения и соцпомощи, а также гостинично-ресторанного комплекса. В марте первые получали в среднем 8056 грн (на 7,8% больше, чем в феврале), а вторые – 5648 грн (минус 23,8%).

В региональном разрезе самые маленькие зарплаты у жителей Черновицкой области – в среднем в феврале они получали 8285 грн. Самые высокие зарплаты – у жителей Киева (в среднем – 17 990 грн).

В Украине выросли зарплаты UANews

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине реальный размер (с учетом инфляции) средней зарплаты в 2020 году упадет на 13,9% и составит 11 079 грн, говорится в консенсус-прогнозе, который опубликован Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.