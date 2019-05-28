В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

В апреле 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10269 грн, что свидетельствует о приросте 21,10% за год.

Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его данным, с учетом инфляции прирост реальной зарплаты – 11,2% за год.

Экономист также опубликовал рейтинг регионов Украины с наивысшими показателями. Так, лидируют город Киев (15867 грн), Донецкая область (12134 грн) и Киевская область (10666 грн).

Средняя зарплата в Украине minfin.com.ua

Facebook Владимира Компанийца

Регионы с наименьшей средней зарплатой:

1) Херсонская обл. – 7695 грн;

2) Черновицкая обл. – 7698 грн;

3) Кировоградская обл. – 8014 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Были названы также виды экономической деятельности, представители которых могут похвастаться самой высокой средней зарплатой:

1) Информация и телекоммуникации – 20 516 грн;

2) финансовая и страховая деятельность – 19836 грн;

3) профессиональная, научная и техническая деятельность – 14412 грн.

Dengi.ua

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) временное размещения и организация питания – 6527 грн;

2) здравоохранение и предоставления социальной помощи – 6742 грн;

3) образование – 7570 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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