ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

2.4тЧитать материал на украинском

В апреле 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10269 грн, что свидетельствует о приросте 21,10% за год.

Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его данным, с учетом инфляции прирост реальной зарплаты – 11,2% за год.

Экономист также опубликовал рейтинг регионов Украины с наивысшими показателями. Так, лидируют город Киев (15867 грн), Донецкая область (12134 грн) и Киевская область (10666 грн).

Новости
Космические зарплаты на госпредприятиях: СМИ показали, кто и сколько получает

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата в Украине

minfin.com.ua

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

Facebook Владимира Компанийца

Регионы с наименьшей средней зарплатой:

1) Херсонская обл. – 7695 грн;

2) Черновицкая обл. – 7698 грн;

3) Кировоградская обл. – 8014 грн.

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

Facebook Владимира Компанийца

Были названы также виды экономической деятельности, представители которых могут похвастаться самой высокой средней зарплатой:

1) Информация и телекоммуникации – 20 516 грн;

2) финансовая и страховая деятельность – 19836 грн;

3) профессиональная, научная и техническая деятельность – 14412 грн.

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

Dengi.ua

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) временное размещения и организация питания – 6527 грн;

2) здравоохранение и предоставления социальной помощи – 6742 грн;

3) образование – 7570 грн.

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

Facebook Владимира Компанийца

В Украине выросла средняя зарплата: названы самые "богатые" профессии

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
зарплатаминимальная зарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения