В Украине вырос курс евро

Национальный банк во вторник, 12 июня, ослабил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,76 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 4 копейки.

В то же время курс доллара упал на 4 копейки до 26,09 грн/$.

При этом средний курс продажи евро в банках вырос на 1 копейку – до 30,99 грн/€.

Средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,15 грн/$.

В обменниках доллар остался на отметке 26,10 грн/$, а евро – 30,96 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.