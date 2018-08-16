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МирСпорт

В Украине вырос курс доллара

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В Украине курс доллара в четверг, 16 августа, вырос на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,64 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 6 копеек и составил 31,53 грн/€.

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При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,44 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,07 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 24 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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