В Украине выросли доллар и евро

Национальный банк в пятницу, 25 мая, ослабил курс гривни по отношению к доллару и евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,61 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 8 копеек.

В то же время курс доллара вырос на 2 копейки до 26,10 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.

Также стало известно, что ждет курс доллара в Украине этим летом.