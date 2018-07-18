В Украине вырос доллар и упал евро

Национальный банк Украины в среду, 18 июля, укрепил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,69 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 2 копейки.

Курс доллара вырос на 2 копейки – до 26,22 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках увеличился на 8 копеек – до 30,93 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках вырос на 1 копейку – 26,31 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.