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МирСпорт

В Украине вырос доллар и упал евро

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Национальный банк Украины в среду, 18 июля, укрепил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,69 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 2 копейки.

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Курс доллара вырос на 2 копейки – до 26,22 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках увеличился на 8 копеек – до 30,93 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках вырос на 1 копейку – 26,31 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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