В Украине вырастут цены на продукты питания: что подорожает

До конца 2019 года в Украине ожидается существенное подорожание самых затребованных продуктов питания.

Как передают "Вести" со ссылкой на аналитиков, больше всего вырастут цены на сливочное масло. Это связано с высоким запросом на продукт за границей.

Подорожает и хлеб, цена на который будет повышаться на 1-3% каждый месяц. Стоимость молочных продуктов будет расти со скоростью 1,5-2%.

Есть также вероятность подорожания гречки, что связано с сокращением площадей для посева культуры.

В Украине вновь подорожают продукты

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни. При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.

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