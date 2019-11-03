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3 ноября • обновлено в 18:14
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В Украине вырастут цены на продукты питания: что подорожает

5.1т Читать материал на украинском

До конца 2019 года в Украине ожидается существенное подорожание самых затребованных продуктов питания.

Как передают "Вести" со ссылкой на аналитиков, больше всего вырастут цены на сливочное масло. Это связано с высоким запросом на продукт за границей.

Подорожает и хлеб, цена на который будет повышаться на 1-3% каждый месяц. Стоимость молочных продуктов будет расти со скоростью 1,5-2%.

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Есть также вероятность подорожания гречки, что связано с сокращением площадей для посева культуры.

В Украине вновь подорожают продукты

В Украине вновь подорожают продукты

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни. При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.

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Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так нужно запретить продавать молочку за границу если для народа растет цена что не ясного то для чинушей сраных?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну хоть что то растет)
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, поставки пальмового масла из Малайзии растут РФ, про сливочное масло с Украины забудь не мытое ты
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