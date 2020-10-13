В Украине повысят часть налогов: сколько будем платить в 2021-м

В Украине в следующем году вместе с ростом минималки и прожиточного минимума вырастет и часть налогов. Кроме того, Кабинет министров уже зарегистрировал законопроект, который приведет к росту ряда ставок.

О том, кто и сколько заплатит налогов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как вырастут налоги в 2021 году

Для физлиц-предпринимателей

В Украине ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работающий. Именно они в первую очередь выступают против повышение минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут дважды:

с 1 января:

Первая группа единого налога:

единый налог с 219,7 до 227 грн из-за повышения в декабре (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

с 1 июля:

Первая группа:

единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Для простых украинцев

В 2021-м в Украине как минимум придется больше платить за большие квартиры и дома. Такое увеличение уже предусмотрено Налоговым кодексом. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покупает стаж, вырастут отчисления. К примеру, если в январе 2020-го за один год нужно было заплатить 24,9 тыс. грн, то в январе 2021-го уже 31,6 тыс. грн.

Размер налога на недвижимость – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (норма 60 квадратов для квартиры и 120 для дома, но может быть пересмотрена местной властью). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

Если квартира сдается в аренду, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает OBOZREVATEL риелтор Максим Бабуряк.

Как хотят изменить налоги

Кабинет министров зарегистрировал законопроект №4104, принятие которого приведет к повышению целого ряда налогов. Это позволит дополнительно собрать несколько миллиардов гривен и тем самым частично компенсировать дефицит бюджета.

Для простых украинцев

Налог на машины. В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Для бизнеса

Акциз на алкоголь. В 2021-м Кабмин предлагает на 11,6% повысить акциз на алкогольные напитки (это уровень инфляции в текущем году). Это приведет к росту цен и в рознице. Правда, это не означает, что пропорционально вырастут и цены на полках.

Экологический налог. На 11,6-12% повысят также экологический налог, ставки за использование водного, радиочастотного и лесного ресурсов.

Сколько налогов соберут

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает значительное увеличение налоговых поступлений по сравнению с планом бюджета на 2020 год – на 145 миллиардов грн, говорится в исследовании Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

В частности, на 48 млрд грн уменьшатся неналоговые поступления по статье "доходы от собственности и предпринимательской деятельности" (в этой статье учитываются перечисления части прибыли НБУ и уплата дивидендов государственных компаний).

Среди налоговых поступлений больше всего должны вырасти:

НДФЛ (+28 млрд грн, или +25%). Очевидно, здесь отобразится эффект от двойного повышения минимальных зарплат и должностных окладов работников. Ведь это приводит к увеличению отчислений как ЕСВ, так и НДФЛ и военного сбора.

НДС с произведенных в Украине товаров, согласно ожиданиям Минфина, вырастет на 68% – с плановых 77,4 млрд грн в 2020 году до 130,5 млрд грн в 2021 году.

"В этом вопросе основания для такого бешеного оптимизма у Минфина есть: по результатам января-июля 2020 года Минфин почти выполнил годовой план по поступлениям внутреннего НДС – при годовом плане в 77,4 млрд грн собрано 59 млрд грн. При сохранении такой динамики поступления от этого вида НДС могут достичь 110 млрд грн до конца 2020 года", – говорится в сообщении.