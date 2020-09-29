В Украине выпустили новые деньги. Фото

Роман Груша Экономика 11:38, 29.09.2020 Обновлено: 11:46, 29.09.2020

Национальный банк Украины во вторник, 29 сентября, выпустил в оборот новую памятную монету, посвященную городу Запорожье.

Она сделана из нейзильбера. Тираж – 36 тысяч единиц, диаметр – 35 мм, гурт – рифленый. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты изображены сооружения острова Хортица, план Александровской крепости и герб Запорожья. Внизу монеты находится год чеканки и номинал – 5 грн.

На реверсе показана церковь святого Николая, гребля Днепровской ГЭС, скульптура и современные здания.

Национальный банк выпустил в оборот новую памятную монету
НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Национальный банк выпустил в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот.

Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменять, монеты же служат в разы дольше.

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