В Украине выбрали нового главу НКРЭКУ

В Украине выбрали нового председателя Национальной комиссии в сферах регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Должность заняла Оксана Кривенко, которая ранее работала замом директора одного из департаментов комиссии.

Как сообщает "Интерфакс", Кривенко заняла место Дмитрия Вовка, указ об отставке которого 26 мая подписал президент Украины Петр Порошенко. Новыми членами энергетического регулятора стали: Александр Фармагей (Укргидроэнерго), Дмитрий Коваленко (Укрэнерго), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности). Членами Нацкомиссии назначили также двух женщин – Елену Антонову (ДТЭК и AES) и Оксану Кривенко (сотрудник НКРЭКУ).

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В комиссии Оксана Кривенко отвечала за нефтегазовую сферу. Она принимала участие в разработке методик определения абонплаты на газ на основе мощности. Однако позже решение под давлением правительства и президента заморозили. Родилась Кривенко в Свердловске Луганской области, в 1996 году закончила Киевский государственный экономический университет, в 2010 году – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

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Предыдущий глава комиссии Вовк останется в комиссии в качестве советника. Вовк был назначен на должность и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До этого Вовк работал в компаниях ICU и Roshen.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение. В перечень финалистов конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир. Из них президент Петр Порошенко должен был утвердить пятерку победителей.