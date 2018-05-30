В Украине выбрали нового главу НКРЭКУ: кто займется тарифами в Украине

В Украине выбрали нового председателя Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), им стала Оксана Кривенко, которая ранее занимала должность замдиректора одного из департаментов комиссии.

Об этом OBOZREVATEL сообщили два несвязанных между собой источника.

Кривенко заняла место Дмитрия Вовка, указ об отставке которого 26 мая подписал президент Украины Петр Порошенко. Новыми членами энергетического регулятора стали: Александр Фармагей (Укргидроэнерго), Дмитрий Коваленко (Укрэнерго), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности). Членами Нацкомиссии стали также две женщины – Елена Антонова (ДТЭК и AES) и Оксана Кривенко (сотрудник НКРЭКУ).

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В комиссии Оксана Кривенко работала в нефтегазовой сфере. Она принимала участие в разработке методике определения абонплаты на газ на основе мощности. Однако позже решение под давлением правительства и президента заморозили.

Предыдущий глава комиссии Вовк останется в комиссии в качестве советника. Вовк был назначен на должность и.о. председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До этого Вовк работал в компаниях ICU и Roshen.

Как сообщалось, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение. В перечень финалистов конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир. Из них президент Петр Порошенко должен был утвердить пятерку победителей.