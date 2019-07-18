В Украине ввели новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, которым перечень разрешенных товаров заменили на список запрещенных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в четверг, 18 июля.

В частности, Порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с/на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенности контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Линия разграничения на Донбассе Факты

Главным отличием нового документа является то, что был изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию - с разрешенных на запрещенные.

Из этого следует, что лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары, кроме тех, которые прямо запрещены.

"Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности. Это в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", – отметили в МинВОТ.

При этом перечень товаров к Порядку пока не утвержден, Министерство только планирует начать его разработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров продлил эмбарго на ввоз товаров с территории России.

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