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В Украине ввели новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

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Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, которым перечень разрешенных товаров заменили на список запрещенных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в четверг, 18 июля.

В частности, Порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с/на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенности контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

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Линия разграничения на Донбассе

Линия разграничения на Донбассе

Факты

Главным отличием нового документа является то, что был изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию - с разрешенных на запрещенные.

Из этого следует, что лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары, кроме тех, которые прямо запрещены.

"Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности. Это в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", – отметили в МинВОТ.

При этом перечень товаров к Порядку пока не утвержден, Министерство только планирует начать его разработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров продлил эмбарго на ввоз товаров с территории России.

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Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Как быстро поумнели министры ! При Пете небось такого бы не произошло ? Но лучше поздно, чем никогда ! По крайней мере логично, пока Украина считает это своей территорией и своими гражданами. В пору и о санкциях для этих самых граждан подумать ! Кстати, что-то давно про их организатора Семенченко ничего не слышно, он случаем не к Яйценюху в гости уехал ?
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