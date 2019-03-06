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МирСпорт

/Новости экономики

Всем украинцам принудительно поменяют банковские счета: что изменится

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Украина с 5 августа начнет переход на международную систему номеров банковских счетов граждан и компаний IBAN (International Bank Account Number).

Уже существующие номера банковских счетов будут менять в соответствии с требованиями данного стандарта, но с сохранением действующего номера аналитического учета, сообщают "Факты".

В период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN. От граждан не требуется никаких действий для смены номера. Однако банкиры обязаны уведомить своих клиентов об изменении номеров их счетов.

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При этом с 1 ноября переход на международную систему номеров банковских счетов станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах. Таким образом, все денежные переводы будут проводиться только с использованием IBAN.

Директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский отметил, что введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

Кроме того, по его словам, использование нового стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

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Для Украины номера счетов IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков – код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр – код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, – номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета.

НБУ

НБУ

​Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях". Новый закон провозглашает принцип свободы валютных операций и движения капитала, а также отменяет устаревшие Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля (1993 года) и закон о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (1994 года).

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Место
Украина
Тег
НБУ
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну в Библии так и написано..ну про то что каждому номерок..
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