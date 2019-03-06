Всем украинцам принудительно поменяют банковские счета: что изменится

Украина с 5 августа начнет переход на международную систему номеров банковских счетов граждан и компаний IBAN (International Bank Account Number).

Уже существующие номера банковских счетов будут менять в соответствии с требованиями данного стандарта, но с сохранением действующего номера аналитического учета, сообщают "Факты".

В период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN. От граждан не требуется никаких действий для смены номера. Однако банкиры обязаны уведомить своих клиентов об изменении номеров их счетов.

При этом с 1 ноября переход на международную систему номеров банковских счетов станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах. Таким образом, все денежные переводы будут проводиться только с использованием IBAN.

Директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский отметил, что введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

Кроме того, по его словам, использование нового стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Для Украины номера счетов IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков – код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр – код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, – номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета.

НБУ

​Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях". Новый закон провозглашает принцип свободы валютных операций и движения капитала, а также отменяет устаревшие Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля (1993 года) и закон о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (1994 года).

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