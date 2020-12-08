В Украине введут налоговые каникулы и раздадут по 8000 грн: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату в размере 8000 гривен.

Документ предусматривает предоставление помощи компаниям для выплат работникам, чтобы не сокращать их во время карантина. Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени, но не может превышать 8000 гривен. Об этом сообщает Офис президента.

Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса. Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Одновременно с этим в Украине ввели ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности:

Списывается налоговый долг, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

До декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга ФЛП, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

В Офисе президента отметили, что эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить долги, если придется приостановить деятельность.

Как предпринимателю получить помощь по частичной безработице

Чтобы получить деньги, ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ. Туда нужно принести необходимый пакет документов.

Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельностии из расчета двух третей от базы начисления ЕСВ, но не больше минимальной зарплаты (4723 гривен) в месяц.

Помощь предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимается.

Детальную квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости в телефонном режиме.

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