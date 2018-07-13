В Украине введут драконовские штрафы за машины на еврономерах: закон

В Украине полиция получит право останавливать автомобили на еврономерах, а между таможенной, пограничной службами и полицией появится автоматический обмен информацией. Всех, кто нарушил закон, будут штрафовать.

Об этом говорится в законопроекте №8488, который за основу 13 июля 256-ю голосами приняла Верховная Рада Украины. Автор законопроекта - председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Тем, кто привез в Украину автомобиль на еврономерах и передал его в третьи руки, грозит штраф в размере 17 тыс. грн. Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн. (Чтобы посмотреть результаты поименного голосования доскрольте до конца страницы)

Причем штрафы придется платить и водителям, которые сели за руль неоформленной машины. Штраф – до 17 тыс. грн, или лишение прав на год.

Кроме того, ужесточают правила для иностранцев, которые приезжают в Украину на автомобилях без регистрации. Если по действующему закону они фактически могут завезти целый автопарк, то после вступления в силу, сделать это будет практически невозможно. Так, один автомобиль можно будет привезти на год без гарантий, а на каждый следующий фирма, на которую оформлена машина, должна подтверждать готовность оплатить растаможку в случае нарушения таможенных правил.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине меняют правила для автолюбителей на еврономерах.