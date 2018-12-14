В Украине введут абонплату на все и будут штрафовать за коммуналку: что изменится

Долги украинцев за коммуналку смогут удваивать. В новом законе, который вступит в силу в мае 2019-го, предусмотрели пеню (штраф) за каждый день просрочки. Причем считать будут, начиная с 20-го числа.

Авторы законопроекта объясняют: коммунальная услуга — такой же товар, как картофель или крупа. И если использовал воду, газ, тепло и т.д. и не заплатил — должен нести ответственность. На данный момент общая задолженность за коммуналку — около 40 млрд грн.

Если такой долг продержится около года, заплатить придется на 1,5 млрд грн больше. Максимальный размер пени, согласно документу, не может превышать 100% долга. Кроме того, помимо основных тарифов появится еще и абонентская плата.

OBOZREVATEL разобрался, когда и как в Украине введут пеню за коммуналку и какие еще новшества предусмотрены новым законом.

Новые коммунальные правила

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" приняли еще в прошлом году, но вступает в действие в мае 2019-го. Изначально предполагалось, что уже с 1 января украинцы будут жить по новым правилам.

Однако летом Верховная Рада это решение пересмотрела. Официальная причина — в документе за отсутствие счетчиков предлагают штрафовать поставщиков. Так как счетчики установить не успеют до начала следующего года, весь закон отсрочили.

Причин для принятия новых правил есть несколько. Все их можно объяснить двумя тезисами: действующие правила не учитывают ряд нововведений (появление ОСМД, введение рынков газа, электроэнергии) и не соответствуют европейским стандартам.

Что изменит новый закон:

придется платить пеню за просрочку платежей;

введут абонплату на коммуналку;

обяжут впускать в квартиру коммунальщиков;

разрешат отключат коммунальные услуги за долги;

коммунальщики будут платить штрафы за отключение услуги без причины;

Тарифы на коммуналку в Украине budport.com.ua

Не позже, чем через полгода после вступления закона в действие, украинцы должны выбрать поставщика коммунальных услуг и модель работы. Всего существует три модели:

каждый заключает договор сам;

один управитель заключает договор от имени всех жильцов;

ОСМД заключает соглашение от имени всех жильцов.

Пеня за долги: как и когда будут насчитывать

Начиная с 20 мая украинцы, которые платят за коммуналку с опозданием, будут платить штрафы. Юрист одного из адвокатских объединений Юрий Смок поясняет: закон обратной силы не имеет, за уже существующие долги штрафовать не должны. При этом эксперт поясняет, что предприятия могут трактовать документ по-своему.

"Закон вступает в силу с 20 мая 2019 года и те нарушения в платежной дисциплине, которые были осуществлены до указанного срока, не должны попадать под норму об уплате пени", — поясняет эксперт.

Размер пени — всего 0,01% долга. К примеру, если семья платит в среднем 1500 грн за коммуналку в месяц и просрочила платеж на 90 дней, сумма долга увеличится примерно на 27 грн. Такая пеня практически не ощутима. В первой редакции закона штрафы были в 10 раз больше, но ко второму чтению суммы урезали.

В будущем размер пени могут пересмотреть. Одна из причин, по которой размер пени сократили — негативная реакция со стороны украинцев. И чтобы не нагнетать ситуацию, парламентарии пошли на уступки. Стоит также учитывать, что штрафные санкции — обычная европейская практика.

Введут абонплату: когда и сколько заплатим

Кабинет министров разработал документ, который установит максимальный размер абонентской платы. Он будет определяться по формуле:

минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода,

Коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015. Следовательно, в 2019 году максимальная абонплата на тепло, горячую воду составит 43 грн, на холодную воду — 37,6 грн и на вывоз мусора — 16,1 грн.

С ростом минимальной заработной платы также будут увеличиваться и максимальные размеры абонентской платы. При этом, как и сейчас, отдельно нужно будет платить за услугу как товар. Но даже если совсем не пользоваться коммунальной услугой, абонентскую плату придется оплачивать в любом случае.

"Плата за абонентское обслуживание — платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме", — говорится в документе.

Собранные деньги потратят на расходы по заключение договоров, распределение услуги, обслуживание счетчиков.