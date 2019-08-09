В Украине второй месяц подряд падают цены: инфографика

В Украине уже два месяца подряд фиксируется дефляция – снижение цен на товары и услуги.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Отмечается, что в июне цены упали на 0,5%, а в июле – на 0,6%. С начала года уровень цен вырос на 3%.

Наиболее заметны изменения в стоимости овощей – на 13,6%. Дешевле стали также одежда (3,9%), обувь (5,2%) и коммунальные услуги (в среднем на 2,3%) за месяц, в том числе из-за падения цен на газ на 10,4%.

В Украине упали цены capital.ua

Государственная служба статистики

Снизились и цены на транспорт в Украине. "Стоимость упала на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%", – сказано в отчете Госстата.

Государственная служба статистики

Государственная служба статистики

Государственная служба статистики

Однако ряд товаров в июле подорожали. В частности, выросла цена яиц (на 15,2%), сахара, фруктов, хлеба, мяса и рыбы (на 2,9%), а также алкогольных напитков (на 1,1%). Дороже стали также услуги по водоснабжению (на 0,8%) и благоустройству многоквартирных домов (на 0,5%).

Государственная служба статистики

Государственная служба статистики

Ранее OBOZREVATEL писал, что уже осенью в Украине резко подорожают гречка и хлеб. Цена может вырасти на 20-30% из-за проблем с урожаем и общемировых тенденций

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