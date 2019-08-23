В Украине второй месяц подряд падает промышленность: опубликована статистика

В Украине промышленность снижается второй месяц подряд, в июле было зафиксировано снижение на 0,2% к июлю прошлого года в физических объемах.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
При этом он отметил, что за период январь-июль 2019 прирост составляет лишь + 0,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Больше всего промышленность в июле 2019 выросла в таких областях:
1) Сумская + 13,5%
2) Киевская + 10,5%
3) г. Киев + 9,6%
4) Ровенская + 8,5%
5) Житомирская + 7,9%
Наименьшие темпы прироста промышленности в июле 2019:
1) Луганская - падение на 16%
2) Закарпатская - падение 12,4%
3) Херсонская - падения на 9,8%
4) Черновицкая - падения на + 9,7%
5) Одесская - падения на + 3%.
При этом отмечается, что в третьем квартале 2018 доля промышленности в ВВП составляла 19,4%.
Facebook Владимира Компанийца
Facebook Владимира Компанийца
Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.
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