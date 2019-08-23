В Украине второй месяц подряд падает промышленность: опубликована статистика

В Украине промышленность снижается второй месяц подряд, в июле было зафиксировано снижение на 0,2% к июлю прошлого года в физических объемах.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

При этом он отметил, что за период январь-июль 2019 прирост составляет лишь + 0,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Больше всего промышленность в июле 2019 выросла в таких областях:

1) Сумская + 13,5%

2) Киевская + 10,5%

3) г. Киев + 9,6%

4) Ровенская + 8,5%

5) Житомирская + 7,9%

Наименьшие темпы прироста промышленности в июле 2019:

1) Луганская - падение на 16%

2) Закарпатская - падение 12,4%

3) Херсонская - падения на 9,8%

4) Черновицкая - падения на + 9,7%

5) Одесская - падения на + 3%.

При этом отмечается, что в третьем квартале 2018 доля промышленности в ВВП составляла 19,4%.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

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