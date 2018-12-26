В Украине вступило в силу новшество по утеплению домов: что изменится

В Украине для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердаков, технического этажа, цоколя или подвала) больше не нужно получать разрешительные документы.

Это касается индивидуальных жилых домов, принадлежащих к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м – объектов со средними (СС2) последствиями, сообщает "Урядовий портал".

Соответствующий проект постановления был разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например, стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение ГАСК. Это могло затягивать проведение таких работ на несколько месяцев. Поэтому, обновляя перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без разрешения и которые не требуют ввода в эксплуатацию, мы включили в него работы по теплоизоляции частных и многоквартирных жилых домов", – сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что в июле вступил в силу закон "Об энергетической эффективности зданий" и была начата деятельность Фонда энергоэффективности, предусматривающая увеличение объемов выполнения строительных работ по термомодернизации.

Кроме того, в декабре вступили в действие обновленные государственные строительные нормы по теплоизоляции фасадов, которые предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации. Проведение таких мероприятий позволит украинцам экономить до 15% тепла ежегодно, а для всей страны эта экономия может составить около 3 млрд гривен при условии термомодернизации 3% всех зданий ежегодно.

Domik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, утепление отдельных частей стен дома может привести к негативным последствиям, создавать аварийные ситуации и угрожать здоровью и безопасности людей. В частности, "лоскутное" утепления может вызвать активное разрушение стен: на стыке утепленных и не утепленных поверхностей создается разность температур и конденсируется влага.