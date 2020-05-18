В Украине запретили повышать цены на продукты и лекарства

В Украине вступило в силу госрегулирование цен на гречку и сахар: полный список продуктов

Валентина Гембарская Экономика 10:19, 18.05.2020 Обновлено: 12:12, 18.05.2020

В Украине 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение.

Как сообщила Госпотребслужба, речь идет также о товарах противоэпидемического назначения.

Как это будет?

До окончания карантина контролирующие органы будут призывать к изменению розничных цен на ряд товаров в случае их роста.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем 5%.

Декларирования изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного электронной подписи в Госпотребслужбу через ее официальный сайт.

Цены на продукты
112 Украина

Какие продукты будут контролировать

В перечень социально значимых товаров правительство внесло:

  • гречку,

  • сахар,

  • пшеничную муку высшего сорта,

  • макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта),

  • пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%,

  • ржано-пшеничный хлеб,

  • яйца категории С1,

  • тушку куриную,

  • минеральную воду без газа,

  • сливочное масло жирностью 72,5%.

Товары противоэпидемического значение в списке

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых:

  • парацетамол,

  • антисептики и дезинфицирующие средства,

  • средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Как сообщал OBOZREVATEL, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.

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