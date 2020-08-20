В Украине все банки закроются на три дня

На этих выходных, 22-24 августа, украинские банки будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В этот период, с 22 по 24 августа, в стране будут длинные выходные, поскольку праздник Дня Независимости приходится на понедельник.

График работы банков на 2020 год Сайт НБУ

НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все банки будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно.

Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадает с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

В 2020 году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье добавится еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на выходные, на следующий рабочий день.

Дополнительный выходной, кроме 24 августа, будет еще в такие будние дни – 14 октября и 25 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2020 года.

Позже Кабмин утвердил план проведения праздничных мероприятий.