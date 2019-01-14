В Украине возникли проблемы с доставкой посылок: что случилось

"Укрпочта" предупредила украинцев о задержках в доставке корреспонденции сразу в 10 областях в связи с погодными условиями.

Список регионов, в которых могут возникнуть проблемы, был опубликован пресс-службой государственного оператора почтовой связи.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 16:00 14 января 2019 года возможны задержки доставки почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской областях", – сказано в сообщении.

Укрпочта Укринформ

В "Укрпочте" также заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки писем и посылок в указанные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" предупредила о поднятии тарифов в 2019 году.

Генеральный директор "Укрпочты" заявил также, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

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