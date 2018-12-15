В Украине возникла проблема с пенсиями: что случилось

В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование.

Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Зеркало недели". По его словам, сейчас в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Напомним, в начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря все украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн (на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Помимо пенсий, с повышением прожиточного минимума увеличится и минимальный размер целого ряда выплат.

В Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. Так, в 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.