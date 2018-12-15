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В Украине возникла проблема с пенсиями: что случилось

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В Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий без разграничения налогов и взносов на социальное страхование.

Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Зеркало недели". По его словам, сейчас в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Напомним, в начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

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В Украине возникла проблема с пенсиями: что случилось

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря все украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн (на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Помимо пенсий, с повышением прожиточного минимума увеличится и минимальный размер целого ряда выплат.

В Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. Так, в 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.

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Файбер Моня
Файбер Моня
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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