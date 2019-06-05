В Украине возникла преддефолтная ситуация из-за газа

Компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, из украинской газотранспортной системы регулярно отбирают природный газ или сверх утвержденных номинаций, или вообще без номинаций.

"По факту работы в марте и апреле 2019 года объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами газораспределительных сетей на собственные производственно-технологические расходы из сетей "Укртрансгаза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы долга оператору ГТС погасили только 50 млн грн за два месяца.

Одновременно, общий объем положительных небалансов за этот период, подлежащих выплате участникам рынка, сейчас составляет 530 млн грн. "Укртрансгаз" выплатил контрагентам 270 млн грн.

"Таким образом, объемы возмещения "Укртрансгазу" потребленного газа, который составляет его негативный небаланс, фактически мизерные. Более того, задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка на режим суточного балансировки составила 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме. Поэтому ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у оператора ГТС пока нет", — заявили в компании.

ГТС Украины Телеканал 24

Таким образом оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки, что является преддефолтной ситуацией. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев, составляет 176,8 млн грн, сообщили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее энергетический эксперт Алексей Дубовский заявил, что отсутствие суточной балансировки цены газа является одной из главных причин его высокой стоимости. Сейчас Украина работает в режиме месячной балансировки.

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