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17 марта • обновлено в 10:45
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Нацбанк заявил о нехватке долларов в Украине и назвал причину

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В Украине в последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков вследствие закрытия границ из-за вспышки коронавируса.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщил Национальный банк Украины.

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Как сообщал OBOZREVATEL, гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут две недели находиться в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины евро доллар операции с валютой
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Бульба Остап
Бульба Остап
"Росія- це вам не Україна, а країна безмежних можливостей" - подумал коронавірус
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Xpювнa - второй космонавт Украины
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Хрювна - второй космонавт Украины.
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