Нацбанк заявил о нехватке долларов в Украине и назвал причину

В Украине в последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков вследствие закрытия границ из-за вспышки коронавируса.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщил Национальный банк Украины.

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Как сообщал OBOZREVATEL, гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут две недели находиться в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.

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