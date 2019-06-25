В Украине возник скандал вокруг шахты: последовали первые увольнения

Председателем комиссии по реорганизации государственного предприятия "Шахта им. Сургая" назначили Алексея Райчева, который заменил на должности Сергея Сивцова.

Об этом говорится в приказе министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика от 21 июня, передают "Наші гроші".

По данным журналистов, Райчев до 2018 года возглавлял ГП "УК "Краснолиманская", в пластах которого добывает уголь ООО "Краснолиманская" Виталия Кропачева.

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"Министр Насалик (БПП) освободил Сивцова через несколько часов после того, как тот заключил соглашение на поставку угля государственной шахты непосредственному потребителю. По данным представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, до того шахта им. Сургая поставляла уголь частной фирме-посреднику и имела долги по зарплатам перед шахтерами", — отмечается в сообщении.

Шахта им. Сургая kumar.dn.ua

В начале 2019 года таким посредником было ООО "Шахтарськтранс". Учредителем фирмы является Виктор Медведев, который прописан в Торезе в одном доме с Виталием Кропачевым. Также Кропачеву принадлежит обогатительная фабрика "Мирноградська", которой шахта им. Сургая оплачивала обогащения угля. "Шахтарськтранс" в 2018 году был избран поставщиком угля для государственного "Центрэнерго".

Шахта им. Сургая kumar.dn.ua

Кроме поставок угля, фирмы Кропачева контролируют и тендеры ГП "Шахта им. Сургая". Сейчас тендерным победителем является ООО "Сани Украина" (218,7 млн грн в 2019 году). Ранее крупнейшие подряды получало ООО "Доненергоекспорт" (363,30 млн грн в 2018 году). НАБУ уже два года расследует дело в отношении "Донэнергоекспорта" и ряда других фирм из группы Кропачева по хищениям на шахтерских тендерах.

Шахта им. Сургая kumar.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в террористической "ДНР" назрел бунт из-за задержки зарплаты на шахте "Комсомолец Донбасса". Работники жалуются, что денег не было полтора месяца.

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