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В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали

15.7т Читать материал на украинском

В Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте".

Как стало известно OBOZREVATEL, как минимум три интернет-провайдера — "Воля", Dream line и "Домонет" — открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети (новость дополнена комментарием провайдеров).

В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали
В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали
В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали

При этом некоторые пользователи заявили, что у них доступ к "ВКонтакте" по-прежнему запрещен.

В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали
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Стоит отметить, что жители Киева могут беспрепятственно зайти в соцсеть. Также многие уже сообщают о разблокировании "ВКонтакте" в соцсетях.

В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали

Кроме этого, на данный момент открыт доступ к сайтам пропагандистских ресурсов "РИА Новости", ТАСС, НТВ и ряда других. В частности открывается сайт рупора роспропаганды "Русская весна".

В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали

В службе поддержки "Воля" и Dream line OBOZREVATEL заявили, что выполняют украинское законодательство, а ситуация с блокировкой якобы не менялась. При этом причину, по которой российские соцсети начали работать как минимум у части клиентов, обещали выяснить.

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Согласно постановлению, запрет вводится сроком на три года, таким образом он будет действовать до мая 2020 года.

Также доступ был заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры же должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы будут и сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Кроме того, экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

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Место
Украина
Теги
соцсети вконтакте
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Южный Гарик
Южный Гарик
Окуеть зрада, теперь инфовийска РФ, окончательно разобьют шароварных воинов свитла....
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Все время кричите о свободе, а у самих то то заблокировано, то это. За вас решают, с кем общаться, что смотреть, кого слушать. Хотя заставлять слушать Джамалу, это жестоко.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Помойку снова разрешили ))) Кому нужна она? Правильно - дерьму! Понюхал помоечку - расеей пахнет!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кацaп Кацaпыч, если никому не нужно, то чего блокировали? где логика?
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