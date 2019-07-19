В Украине внезапно разблокировали "ВКонтакте": на скандал отреагировали

В Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте".

Как стало известно OBOZREVATEL, как минимум три интернет-провайдера — "Воля", Dream line и "Домонет" — открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети (новость дополнена комментарием провайдеров).

При этом некоторые пользователи заявили, что у них доступ к "ВКонтакте" по-прежнему запрещен.

Стоит отметить, что жители Киева могут беспрепятственно зайти в соцсеть. Также многие уже сообщают о разблокировании "ВКонтакте" в соцсетях.

Кроме этого, на данный момент открыт доступ к сайтам пропагандистских ресурсов "РИА Новости", ТАСС, НТВ и ряда других. В частности открывается сайт рупора роспропаганды "Русская весна".

В службе поддержки "Воля" и Dream line OBOZREVATEL заявили, что выполняют украинское законодательство, а ситуация с блокировкой якобы не менялась. При этом причину, по которой российские соцсети начали работать как минимум у части клиентов, обещали выяснить.

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Согласно постановлению, запрет вводится сроком на три года, таким образом он будет действовать до мая 2020 года.

Также доступ был заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры же должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы будут и сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Кроме того, экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

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