В Украине ведут янтарные войны: Зеленскому сказали, как побороть

Украина должна инвестировать 20-30 млн грн в геологическое изучение участков для легализации добычи янтаря и дальнейшей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк. Таким образом он отреагировал на визит президента Владимира Зеленского в Олевск, Житомирской области по поводу незаконной добычи янтаря.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам –потенциальным недропользователям на электронных торгах", – сказал он.

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По его словам, проведение электронных торгов – это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

Руководитель Госгеонедр также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных спецразрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное – это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д." – добавил Кирилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, Зеленский приехал в Олевск, Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря.

Там он публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря. Также президент потребовал его отставки.

Отметим, что в здании Олевской РГА перед приездом Зеленского постелили новый зеленый ковер.

В частности глава Нацполиции Сергей Князев признал, что военнослужащие Нацгвардии могут быть "в схеме" незаконной добычи янтаря.

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