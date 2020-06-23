В Украине черешню стали продавать по 25 грн: где купить

В Украине за выходные 19-21 июня закупочные оптовые цены на черешню обвалились более чем вдвое. На некоторых рынках килограмм можно купить за 25 грн.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Сильное удешевление летней ягоды произошло буквально за неделю.

"Еще в конце минувшей рабочей недели оптовые цены на черешню хорошего качества на киевских рынках "Столичный" и "Троещина" держались в диапазоне 75-80 грн/кг, а продукция высокого качества предлагалась примерно по 100 грн/кг мелким оптом", – сказано в публикации.

Однако уже в пятницу, 19 июня, стоимость черешни на "Столичном" упала до 60 грн, а в субботу и воскресенье обвалилась до уровня 35-40 грн/кг. На киевском рынке "Троещина" черешня подешевела до 25 грн/кг. В южных регионах Украины ее и вовсе можно было купить на оптовых рынках по 20 грн/кг.

Причины обвала цен:

избыток предложения на фоне существенного снижения спроса;

продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, сбивая цены, в том числе, и на качественный, калиброванный и сортовой товар;

закрытие мелких рынков в связи с карантином, где ранее реализовывалась значительная часть плодоовощной продукции.

"Так, на текущих выходных торговля черешней на киевском рынке "Столичный" осуществлялась более чем со ста автомобилей, которые предлагали ягоды в основном невысокого качества. Производители в течение нескольких суток пытались реализовать свою продукцию, в итоге и фрукты высокого качества вынуждены были продавать по 30-50 грн/кг", – отмечают аналитики.

Как работает схема ценообразования

Мелкие производители не имеют доступа к реализации продукции через торговые сети и крупным покупателям, они не могут себе позволить оборудование для охлаждения и временного хранения черешни, потому продают ее посредникам по минимальной цене, чтобы не испортилась.

Посредники, которые скупают у производителей товар, в дальнейшем реализуют его на рыночных точках и в торговых сетях со своей наценкой, однако они берут на себя множество рисков и дополнительных затрат, т.к. эта черешня не охлаждена необходимым образом, и срок её реализации очень небольшой.

При реализации черешни в магазины посредник уплачивает за фермера НДС и другие налоги и сборы, что резко повышает стоимость продукции. В результате до конечного потребителя черешня может доходить уже по цене, втрое превышающей стоимость закупки у садовода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине из-за неурожая клубники ее цена достигла 80-120 грн за килограмм, что вдвое превышает прошлогоднюю стоимость. Однако уже в ближайшее время ожидают урожай средней клубники, которая должна упасть в цене.