В Украине важное госпредприятие возглавит уволенный из Минэнерго чиновник

Временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" станет Максим Немчинов, который в конце сентября был уволен с должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, кандидатура Немчинова была согласована на заседании Кабинета министров. Теперь его должно назначить профильное министерство, сообщает LB.ua.

Созданный в 2001 году "Укрхимтрансаммиак" является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам. В последние годы его работу сопровождают постоянные скандалы вокруг руководства.

Долгое время государственное предприятие возглавлял Виктор Бондик, который "прославился" 13-метровым забором вокруг особняка в Буче. Его уволили в 2016 году в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции.

В том же году состоялся конкурс на должность директора "Укрхимтрансаммиака", который выиграл менеджер швейцарской компании BLOCK Technical AG Павел Шебеста, но назначен он так и не был.

Позже Бондик стал подозреваемым по делу о нанесении убытков в размере $2,3 млн, а затем НАБУ задержало нового и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Игоря Трегубенко по подозрению в хищении 40 млн гривен.

Сейчас госпредприятием в статусе исполняющего обязанности руководит Валентин Шлихта.

Временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" станет Максим Немчинов "Цензор.нет"

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