В Украине важное госпредприятие возглавит уволенный из Минэнерго чиновник

Временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" станет Максим Немчинов, который в конце сентября был уволен с должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.
В частности, кандидатура Немчинова была согласована на заседании Кабинета министров. Теперь его должно назначить профильное министерство, сообщает LB.ua.
Созданный в 2001 году "Укрхимтрансаммиак" является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам. В последние годы его работу сопровождают постоянные скандалы вокруг руководства.
Долгое время государственное предприятие возглавлял Виктор Бондик, который "прославился" 13-метровым забором вокруг особняка в Буче. Его уволили в 2016 году в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции.
В том же году состоялся конкурс на должность директора "Укрхимтрансаммиака", который выиграл менеджер швейцарской компании BLOCK Technical AG Павел Шебеста, но назначен он так и не был.
Позже Бондик стал подозреваемым по делу о нанесении убытков в размере $2,3 млн, а затем НАБУ задержало нового и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Игоря Трегубенко по подозрению в хищении 40 млн гривен.
Сейчас госпредприятием в статусе исполняющего обязанности руководит Валентин Шлихта.
Временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" станет Максим Немчинов
"Цензор.нет"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее МЭРТ обнародовал список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".
Позже Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.
Кроме того, Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации.
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