В Украине цены на яблоки установили трехлетние рекорды: в чем причина

Сейчас цены на яблоки в Украине самые высокие за последние 3 года. Причиной стали заморозки в апреле, повлиявшие на урожай ранних сортов.

Об этом сообщают аналитики Украинской плодоовощной ассоциации. По сравнению с началом сентября, яблоки продают на 15-20% дешевле, но даже после удешевления цена остается рекордно высокой.

"Стоимость сейчас стартует от 11-13 гривен/кг, в прошлом году в аналогичный период их стоимость была на 1-1,5 гривны меньше, а в конце сентября 2018 – 7-8 грн/ килограмм", – говорится в сообщении.

На это повлияли неблагоприятные погодные условия, в частности заморозки в апреле-мае. Это сказалось на снижении валового сбора ранних сортов и в результате сезон яблок начался с задержкой на 7-10 дней. Другим фактором стали рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона: в середине июля садоводы продавали первые партии яблок по 20-22 гривны/килограмм.

"Конечно, потери в сегменте яблок были не такими значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее, украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%", – пояснили эксперты.

По прогнозу аналитиков, скоро цены на яблоки снизятся. Поскольку из-за сильных дождей летом яблоки будут низкого качества, то не смогут долго храниться. Соответственно, фермеры будут пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября цены на арбузы опустились до минимума за сезон. "Полосатая ягода" подешевела в среднем на 20% и производители предлагали ее по цене от 1,2 до 3 грн/кг в оптовой закупки.