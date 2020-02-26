Из-за коронавируса: в Украине взвинтили цены на защитные маски

В Украине оптовики повысили цены на медицинские маски от 2 до 8 раз.

В частности, если раньше одна упаковка на 50 штук стоила 50 гривен, то сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривен. Об этом свидетельствуют предложения продавцов на торговых онлайн-площадках.

При этом в Киеве из-за коронавируса COVID-19, который постепенно распространяется во всем мире, люди начали массово раскупать санитарные маски. Некоторые даже брали по 200 штук сразу.

Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

В Украине оптовики повысили цены на медицинские маски от 2 до 8 раз

В Украине оптовики повысили цены на медицинские маски от 2 до 8 раз

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 замедлил темпы в Китае, а количество выздоровевших там увеличилось. В то же время в Италии резко выросло число инфицированных.

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