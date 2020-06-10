Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз. Фотофакт
В Украине цены на медицинские маски снизились в 10 раз с начала марта. Сейчас одноразовую защитную маску можно купить за 5-8 грн. При этом в начале апреля ее цена достигала порой 30-50 гривен.
Об этом сообщает OBOZREVATEL. Мы проанализировали, как изменились цены за 90 дней карантина.
В Украине после объявления карантина из-за пандемии COVID-19, цены на защитные медицинские маски взлетели до космических отметок. Украинцы вынуждены были покупать их, так как, без масок нельзя было попасть ни в супермаркет, ни в аптеку. Тогда ценами на средства защиты массово возмущались – от 1 тысячи гривен за пачку.
И вот спустя три месяца, когда страна уже прошла четыре этапа выхода с карантина цены на маски попросту рухнули – в интернете их можно купить от 5 грн за штуку для одноразовых, и 30 грн для многоразовой маски.
"На прошлой неделе купила пачку масок, 10 штук, за 62 гривны. Это 6,20 за маску получается. Потом они исчезли из продажи, а теперь в той же аптеке просят уже 15 гривен за одну маску, то есть в 3 раза дороже. И в соседней с домом аптеке тоже продают по 15 гривен за штуку", — писали в сети в начале февраля.
Примером, вот так выглядели сайты, на которых можно было приобрести маски. При том, что стоимость такой маски до карантина была не больше гривни.
На популярных онлайн-магазинах стоимость масок упала раз в 10, но, пока что, о цене 1,50 грн за штуку приходится мечтать.
Сколько будет стоить "правильная" защита
Одноразовые медицинские маски нужно менять в жару каждые 20-30 минут. При цене от 5-8 грн за штуку (редакции OBOZREVATEL не удалось найти дешевле) в день украинцы могут потратить на средства защиты от 120 до 192 грн. Это если покупать одноразовые маски.
Таким образом в месяц украинцам такие меры защиты обойдутся от 3000 грн до 5760 грн. Получается, что украинцам приходится тратить на маски больше чем минимальная зарплата в стране (4723 грн).
Если же вы хотите более экономный вариант, то можно приобрести маску многоразового пользования. Которую все же придется часто менять и поддавать дезинфекции. Такие маски стоят в Украине от 30 грн за штуку. Зависит от материала и плотности защитного изделия. Таких масок также придется купить несколько, чтобы успевать вовремя их менять и дезинфицировать.
Но в то же время, медики предупреждают – лучше отказаться от ношения популярных сейчас масок темных цветов, которые поглощают солнечные лучи и создают риск перегрева. Рекомендуется делать выбор в пользу стандартных медицинских масок или изделий из хлопка и марли, которые способны задерживать потенциально опасные частицы слюны, и позволят нормально дышать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей столицы и области из-за значительного подорожания медицинских масок.
Позже, в апреле производители пообещали в скором времени существенное удешевление защитных масок.