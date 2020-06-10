Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз. Фотофакт

В Украине цены на медицинские маски снизились в 10 раз с начала марта. Сейчас одноразовую защитную маску можно купить за 5-8 грн. При этом в начале апреля ее цена достигала порой 30-50 гривен.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Мы проанализировали, как изменились цены за 90 дней карантина.

В Украине после объявления карантина из-за пандемии COVID-19, цены на защитные медицинские маски взлетели до космических отметок. Украинцы вынуждены были покупать их, так как, без масок нельзя было попасть ни в супермаркет, ни в аптеку. Тогда ценами на средства защиты массово возмущались – от 1 тысячи гривен за пачку.

И вот спустя три месяца, когда страна уже прошла четыре этапа выхода с карантина цены на маски попросту рухнули – в интернете их можно купить от 5 грн за штуку для одноразовых, и 30 грн для многоразовой маски.

"На прошлой неделе купила пачку масок, 10 штук, за 62 гривны. Это 6,20 за маску получается. Потом они исчезли из продажи, а теперь в той же аптеке просят уже 15 гривен за одну маску, то есть в 3 раза дороже. И в соседней с домом аптеке тоже продают по 15 гривен за штуку", — писали в сети в начале февраля.

Примером, вот так выглядели сайты, на которых можно было приобрести маски. При том, что стоимость такой маски до карантина была не больше гривни.

Маски в Украине

На популярных онлайн-магазинах стоимость масок упала раз в 10, но, пока что, о цене 1,50 грн за штуку приходится мечтать.

Цена на маски

Цена на маски

Цена на маски

Цена на маски

Сколько будет стоить "правильная" защита

Одноразовые медицинские маски нужно менять в жару каждые 20-30 минут. При цене от 5-8 грн за штуку (редакции OBOZREVATEL не удалось найти дешевле) в день украинцы могут потратить на средства защиты от 120 до 192 грн. Это если покупать одноразовые маски.

Цена на маски

Цена на маски

Цена на маски

Цена на маски

Таким образом в месяц украинцам такие меры защиты обойдутся от 3000 грн до 5760 грн. Получается, что украинцам приходится тратить на маски больше чем минимальная зарплата в стране (4723 грн).

Чек за 6 масок по 11,5 грн

Если же вы хотите более экономный вариант, то можно приобрести маску многоразового пользования. Которую все же придется часто менять и поддавать дезинфекции. Такие маски стоят в Украине от 30 грн за штуку. Зависит от материала и плотности защитного изделия. Таких масок также придется купить несколько, чтобы успевать вовремя их менять и дезинфицировать.

Но в то же время, медики предупреждают – лучше отказаться от ношения популярных сейчас масок темных цветов, которые поглощают солнечные лучи и создают риск перегрева. Рекомендуется делать выбор в пользу стандартных медицинских масок или изделий из хлопка и марли, которые способны задерживать потенциально опасные частицы слюны, и позволят нормально дышать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей столицы и области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Позже, в апреле производители пообещали в скором времени существенное удешевление защитных масок.