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МирСпорт

В Украине в два раза подорожают билеты на поезд: озвучены сроки

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"Укрзалізниця" до 2021 года планирует повысить стоимость проезда больше, чем в два раза.

Об этом говорится в утвержденном правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы".

Так, в 2018-2019 годах поднимутся на 30%, а в 2020-2021 годах уже замедлиться на 20%. Но, в целом, тарифы вырастут до 2,17 раз.

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Кроме того, тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков, инфраструктура компании "Укрзалізниця" находится в плачевном состоянии, когда ресурс советских времен будет исчерпан, железнодорожные перевозки остановятся.

Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что, нерабы, вы всё ещё рады отключениям в Крыму? Тогда мы идём к вам. Гыгыгы!! Вот же дэбилы, Такую страну просрали!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Yarema Yurchik, Мне нравится, когда представитель страны, где запрещена любая "неправильная" информация, говорит о свободе слова. А ещё больше меня умиляет, что представители этой же страны считают нас рабами. Ты всерьёз думаешь, что сейчас движешься в Европу??? Мне тебя жаль, хотя нет не жаль конечно. Ты же сам выбрал то дерьмо, в котором сейчас живёшь. Держись там, и запасай воды!
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Пигин Макс, https://www.youtube.com/watch?v=M_SVaJdzspA P.S мне интересно, что тем людям вкололи( досмотреть строго до конца ролика) да и вообще..им надо мозги( ну..прям,реально зомби),а мозги то со снимающей стороны(т.е по другую сторону от зомби рАААсеян)?
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