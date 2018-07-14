В Украине в два раза подорожают билеты на поезд: озвучены сроки

"Укрзалізниця" до 2021 года планирует повысить стоимость проезда больше, чем в два раза.

Об этом говорится в утвержденном правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы".

Так, в 2018-2019 годах поднимутся на 30%, а в 2020-2021 годах уже замедлиться на 20%. Но, в целом, тарифы вырастут до 2,17 раз.

Кроме того, тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков, инфраструктура компании "Укрзалізниця" находится в плачевном состоянии, когда ресурс советских времен будет исчерпан, железнодорожные перевозки остановятся.