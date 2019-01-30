В Украине в 3 раза сократили норму газа: кто и сколько заплатит 

В Украине Кабинет министров принял решение сократить норматив потребления газа с 9,8 куб.м на человека в месяц (такая норма действовала с конца прошлого года) до 3,29 куб.м. В результате суммы в платежках за газ для семьи из трех человек без счетчика сократятся с 251,3 до 84,38 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным Минэнерго, в Украине каждая четвертая квартира – без счетчика на газ. А из тех, что уже установили приборы учета, 3,3 млн семей не меняют старые приборы. В результате из 13,1 млн потребителей только у 8 млн стоят счетчики, которые не нуждаются в замене.

Если нет счетчика, платить нужно по нормативу. До конца ноября 2018-го он составлял 3,3 кубометра газа на одного человека в месяц. К примеру, если в квартире прописано 3 человека, в месяц нужно оплатить 9,9 куба. По действующему тарифу такой объем голубого топлива обойдется в 84,66 грн.

Тариф на газ в Украине

В конце ноября Верховный суд постановление Кабмина отменил, в результате на одного человека считали "норму" в 9,8 куб. м, а платежка для семьи на три человека выросла до 251,3 грн. 30 января на заседания Кабмина приняли решения норматив урезать. Причина: сейчас украинцы переплачивают. "Мы возвращаемся к тем нормам: было 3,3 (куб. м газа на одного человека в месяц. – Ред.), а станет 3,29 – на 0,1 меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным. Мы на поводу в этом вопросе ни у кого идти не будем. Эти нормы (пониженные. – Ред.) сегодня будут утверждены", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В результате та же семья из трех человек с новыми нормативами будет платить 84,38 грн вместо 84,66 грн (было до ноября) или 251,3 грн (было после ноября 2018-го). Что интересно, еще несколько месяцев назад в Минэнерго наоборот предлагали увеличить нормативы. Так, по их подсчетам, реальное потребление составляет не 3,29, а 7,24 кубометра в месяц.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

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