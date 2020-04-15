В Украине на период карантина власти ввели некоторые ограничения по проведению проверок, но одновременно появились новые основания для привлечения к ответственности.

Об этом заявил юрист Sayenko Kharenko Вадим Слесарчук в статье для УНИАН.

Во время карантина запрещены:

плановые проверки органами государственного надзора (контроля) - до 30 июня 2020 года; документальные и фактические налоговые проверки - до 31 мая 2020 года;

проверки фактического проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (возобновлении) социальных выплат – на время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Нет ограничений по проведению:

плановых и внеплановых проверок за деятельностью субъектов хозяйствования, отнесенных к высокой степени риска, а также проверок в сфере ценообразования, санитарного и эпидемического благополучия населения;

внеплановых проверок всеми органами государственного надзора (контроля); документальных налоговых внеплановых проверок, если подана декларация о возмещении из бюджета или отрицательным значением более 100 тыс. грн с НДС;

фактических проверок относительно нарушения требований законодательства в части: учета, лицензирования, производства, хранения и транспортировки горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;

целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;

оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или ровномерами-счетчиками; осуществление функций в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, но только по основаниям получения информации о нарушениях.

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Слесарчук отметил, что законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для проведения запрещенных проверок, в том числе внеплановых. За нарушение карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная:

– за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в виде:

штраф от 17 000 грн до 32 000 грн – на работника, допустившего нарушения;

штраф от 34 000 грн до 170 000 грн – на должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения выполнения приведенных выше правил.

Уголовная:

– за нарушение санитарных правил и норм, что повлекло или могло спричинитидо распространения заболеваний, предусмотрена ответственность в виде:

штрафа от 17 000 грн до 51 000 грн или ареста, ограничения или лишения свободы.

По словам юриста, действующее законодательство Украины, направленное на предотвращение распространения инфекционных болезней, содержит ряд противоречий в сроках.

"В частности, административная ответственность предусмотрена за нарушение правил карантина людей, определения которого украинское законодательство вообще не содержит. Вместе с тем решением парламента в Украине был установлен карантин и утверждены необходимые профилактические, противоэпидемические и другие мероприятия, за нарушение которых якобы ответственность вообще не предвидится. Эти обстоятельства могут приводить к определенным спорам о наличии оснований для привлечения к административной ответственности", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 11,2%, что является антирекордом. В связи с этим говорить об отказе от карантина пока преждевременно.

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