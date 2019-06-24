В Украине уже с 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

В Украине правительство планирует повысить пенсии пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля.

Соответствующее решение примет Кабинет министров Украины на следующем заседании, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Полтора года назад – в январе 2018 года, в Мариуполе – я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались – и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", – сказал Гройсман.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил он.

Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, а дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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