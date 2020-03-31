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31 марта • обновлено в 15:24
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В Украине уже началась подготовка к запуску рынка земли

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало подготовку к запуску в стране рынка земли, который запланирован на 1 июля 2021 года.

Об этом заявил во вторник, 31 марта, министр экономики Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба министерства.

В Украине приняли закон о рынке земли

В Украине приняли закон о рынке земли

odessa-life.od.ua

"Сейчас наша главная задача – подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", – заявил Петрашко.

По информации пресс-службы, министерство начинает консультации с аграриями и создает специальную рабочую группу для имплементации закона о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В Украине откроют рынок земли с 1 июля 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица. Между тем, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о запуске рынка земли.

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Мир Миру
Мир Миру
Після виплати зовнішнього боргу, дуже скоро непрофесійній команді Зеленського не вистачить коштів на створення "раю за землі" для ВСІХ фермерів
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный-антинародный режим..
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Анджей Дуда: Украина должна добровольно вернуть земли Польши, принадлежащие ей до 1939 года
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