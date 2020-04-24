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24 апреля • обновлено в 17:02
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Украинцам уже 13 дней не платят пособие по безработице: в чем причина

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Фонд социального страхования Украины уже на 13 рабочих дней задерживает выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. При этом начисления производятся в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба ФССУ в четверг, 23 апреля.

Причины задержек в фонде объяснили превышением объема расходов по сравнению с поступлениями. В марте на счет поступило 2,1556 млрд грн доли единого социального взноса (ЕСВ), а расходы составили 2,2555 млрд грн. По итогам первого квартала поступило на 219,3 млн грн меньше от плана.

Украинцам уже 13 дней не платят пособие по безработице: в чем причина

Бюджет фонда – это ЕСВ, который ежемесячно платят работодатели. От всей суммы собранного взноса в фонд направляется 9,5727%. По мере поступлений деньги сразу выделяются на финансирование материального обеспечения и страховых пособий:

  • по временной нетрудоспособности (больничные);

  • пострадавшим на производстве;

  • по беременности и родам;

  • на погребение и т. п.

В госструктуре добавили, что срок выплат также зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета. Гражданам рекомендуют контролировать этот процесс:

  • узнать на предприятии или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда соцстраха дату принятия заявления-расчета, для этого необходимо назвать номер идентификационного кода;

  • не терять связь с работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по соцстрахованию предприятия;

  • следить за выплатами в соответствии с датой подачи заявления-расчета: в Telegram ФССУ обновляется информация о суммах и датах.

В фонде обращают внимание, что вначале перечисляют средства на счет работодателя, который, в свою очередь, передает их подчиненным. Это может занять некоторое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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Место
Украина
Тег
безработица
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